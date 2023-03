DÉCOUVREZ ET OSEZ CRÉER AVEC SABINA LA TERRASSE 2 PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 92160 ANTONY, 31 mars 2023, Antony.

DÉCOUVREZ ET OSEZ CRÉER AVEC SABINA 31 mars et 1 avril LA TERRASSE 2 PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 92160 ANTONY

CRÉATRICE DE MODE ET BIJOUX

Après sa formation d’artisanat & métiers d’art dans la mode, Sabina débute sa carrière à l’âge de 17 ans. Elle réalise des costumes pour des écoles de danse, et a la chance d’entrer dans les ateliers de costumes et haute couture à Paris en tant que “petite main”. Chaque année lors de soirées événementielles, Sabina présente ses nouvelles collections à thème. Son inspiration et sa curiosité se développent au travers de ses différents voyages en Asie, Afrique, Amérique et en Europe. Son regard artistique s’enrichit auprès de ces différentes cultures et lui a ainsi permis de déployer sa notoriété dans le milieu de la mode.

Sabina Nougarède, artisan d’art «couture flou et bijou» propose plusieurs animations pour faire découvrir les différents aspects de son métier.

ATELIER

Initiation à la broderie moderne. Broderie avec fil et / ou bijoux sur tambour. Atelier / démonstration. Montage et finitions bijoux zéro déchet

*DÉFILÉ DE MODE

*La collection 2023, défilé en direct ou digital, selon les circonstances

*DÉMONSTRATION

*L’illustration de mode et le processus créatif

Démonstration du dessin de silhouette de mode, à la main ou en digital, et des étapes de création d’une collection de mode.

LA TERRASSE 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 92160 ANTONY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T15:00:00+02:00

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

création bijoux zéro déchet dessiner des figurines de mode

LISA MUNI