La Tente Théâtre de La Grange Bois-d’Arcy, mardi 27 février 2024.

La Tente Spectacle scolaire du CP au CE2 Mardi 27 février, 14h30 Théâtre de La Grange Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T14:30:00+01:00 – 2024-02-27T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-27T14:30:00+01:00 – 2024-02-27T15:30:00+01:00

Spectacle scolaire du CP au CE2

Elle et Lui ont pour la première fois le droit de dormir dans le jardin sous la

tente mais voilà, la nuit est remplie de drôles de bruits. Et si un monstre était

dehors ? Les enfants ont peur, mais comment faire pour que la peur

disparaisse ? Espiègles et joueurs, ils vont la chasser.

La Tente est un formidable jeu d’enfants qui dédramatise la grande peur du

noir. Qu’il est savoureux d’avoir peur pour de rire dans ce formidable univers

mi-merveilleux mi-fantastique que nous livre Claude Ponti.

Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « email », « value »: « lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr »}] Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Bois d’Arcy Théâtre de La Grange