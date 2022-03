La tente Le Blanc, 27 avril 2022, Le Blanc.

La tente Le Blanc

2022-04-27 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-27

Le Blanc Indre Le Blanc

« Un spectacle qui semble avoir été écrit par les enfants pour les enfants et qui rappellera aux parents les moments passés à se faire peur dans le noir… »

Deux enfants ont la permission de passer une nuit dans le jardin, sous la tente. Mais dormir n’est pas facile.

D’abord, la nuit est très noire, et puis il y a de drôles de bruits. Et si un monstre était dehors ? Les enfants ont peur. Et comment faire pour que la peur s’éloigne ? La transformer en une formidable rigolmarrade !

Fantaisie nocturne pour 2 comédiennes, un vidéastes, un musicien et quelques monstres à partir de 6 ans par la Cie du Sarment. Durée 45 mn. D’après Claude PONTI.

contact@cc-brennevaldecreuse.fr +33 2 54 28 33 60 http://www.compagniedusarment.com/

©Cie du Sarment

