LA TENTE

LA TENTE, 11 mars 2023, . LA TENTE



2023-03-11 – 2023-03-11 EUR 5 5 Théâtre, par La Compagnie du sarment (66), proposé en partenariat avec l’ATP (Association théâtre populaire) de l’Aude. Deux enfants ont la permission de passer une nuit dans le jardin, sous la tente. Mais dormir n’est pas facile. D’abord, la nuit est très noire, et puis il y a de drôles de bruits. Et si un monstre était dehors ? Les enfants ont peur. Et comment faire pour que la peur s’éloigne ? La transformer en une formidable rigolmarrade ! Auteur-illustrateur : Claude Ponti. Mise en scène : Neus Vila Pons. Avec : Claude Leprêtre, Clémence Viandier et Sébastien Chatron. Tout public à partir de 6 ans. Durée : 40mn. Réservation indispensable. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville