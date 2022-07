La Tendresse Marseille 7e Arrondissement, 11 janvier 2023, Marseille 7e Arrondissement.

La Tendresse

30 Quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve

2023-01-11 – 2023-01-14

La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

Écriture et dramaturgie Kevin Keiss , Julie Berès, Lisa Guez avec la collaboration d’ Alice Zeniter



Conception et mise en scène Julie Berès



La Tendresse réunit sur le plateau des jeunes hommes qui, par la parole ou la danse, viennent raconter leur parcours et, chacun à leur manière, ébranler les assignations d’une identité d’homme fondée sur la performance, la force, la domination de soi et des autres.



La metteuse en scène Julie Berès, Lisa Guez et l’écrivain dramaturge Kevin Keiss, sont allés à la rencontre de jeunes hommes. Avec eux, ils ont ouvert un champ de questionnements sur leur lien à la masculinité, à la virilité, à la façon dont ils se construisent dans leur sphère intime et sociale. « Comment être un mec bien aujourd’hui ? Quel rapport entretiennent-ils avec l’argent, l’amour, la drague, la sexualité ? Leur fragilité ? L’avenir ? ». La Tendresse raconte l’histoire de ces hommes aux prises avec les clichés du masculin ; l’histoire d’une génération qui se débat avec les injonctions de la société, les volontés de la tradition et les assignations du patriarcat.



Avec Bboy Junior (Junior Bosila), Natan Bouzy, Charmine Fariborzi, Alexandre Liberati, Tigran Mekhitarian, Djamil Mohamed, Romain Scheiner et Mohamed Seddiki



Chorégraphie Jessica Noita Référentes artistiques Alice Gozlan et Béatrice Chéramy Création lumière Kélig Le Bars Musique et création son Colombine Jacquemont Scénographie Goury Création costumes Caroline Tavernier et Marjolaine Mansot

La Tendresse réunit sur le plateau des jeunes hommes qui, par la parole ou la danse, viennent raconter leur parcours et, chacun à leur manière…

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/2022.html

Écriture et dramaturgie Kevin Keiss , Julie Berès, Lisa Guez avec la collaboration d’ Alice Zeniter



Conception et mise en scène Julie Berès



La Tendresse réunit sur le plateau des jeunes hommes qui, par la parole ou la danse, viennent raconter leur parcours et, chacun à leur manière, ébranler les assignations d’une identité d’homme fondée sur la performance, la force, la domination de soi et des autres.



La metteuse en scène Julie Berès, Lisa Guez et l’écrivain dramaturge Kevin Keiss, sont allés à la rencontre de jeunes hommes. Avec eux, ils ont ouvert un champ de questionnements sur leur lien à la masculinité, à la virilité, à la façon dont ils se construisent dans leur sphère intime et sociale. « Comment être un mec bien aujourd’hui ? Quel rapport entretiennent-ils avec l’argent, l’amour, la drague, la sexualité ? Leur fragilité ? L’avenir ? ». La Tendresse raconte l’histoire de ces hommes aux prises avec les clichés du masculin ; l’histoire d’une génération qui se débat avec les injonctions de la société, les volontés de la tradition et les assignations du patriarcat.



Avec Bboy Junior (Junior Bosila), Natan Bouzy, Charmine Fariborzi, Alexandre Liberati, Tigran Mekhitarian, Djamil Mohamed, Romain Scheiner et Mohamed Seddiki



Chorégraphie Jessica Noita Référentes artistiques Alice Gozlan et Béatrice Chéramy Création lumière Kélig Le Bars Musique et création son Colombine Jacquemont Scénographie Goury Création costumes Caroline Tavernier et Marjolaine Mansot

La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-06-30 par