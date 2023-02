LA TENDRESSE JULIE BERES THEATRE DE ST QUENTIN -PETITE SALLE, 11 février 2023, ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX.

LA TENDRESSE JULIE BERES THEATRE DE ST QUENTIN -PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-07 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

THEATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (L-R-21-1595/L-R-21-2706 /L-R-21-3211) présente ce spectacle

THEATRE DE ST QUENTIN -PETITE SALLE ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX Place Georges Pompidou 78054

Qu’est-ce qu’être un « mec » aujourd’hui ? La réponse n’est pas simple pour de jeunes hommes confrontés à la remise en question des pseudo-attributs du genre masculin. C’est à partir de cette question essentielle que Julie Berès a imaginé ce spectacle sensible, plein de force, de douceur et d’humour. Une exploration lumineuse et revigorante du masculin !



Virilité, patriarcat, sexualité dominante… Comment se pensent les jeunes hommes d’aujourd’hui ? Pour ce spectacle mêlant fiction et performance, Julie Berès est allée à la rencontre de cette nouvelle génération masculine prise dans le tourbillon des contradictions de notre époque. Au fil de ces rencontres et de ces questionnements, 7 danseurs aux parcours différents ont été rassemblés sur scène, du break au hip-hop, en passant par la danse classique. Ensemble, ils forment un groupe dont jaillissent des éclats de pensée, des paradoxes et des envies de révolte. Les corps sont fougueux et virevoltants. Les paroles nous disent l’intimité de chacun. Ce ballet de corps et de mots est d’une immense puissance !

Alors que son précédent spectacle Désobéir dressait le portrait de quatre jeunes femmes issues de l’immigration essayant de s’émanciper des diktats familiaux et du poids des traditions, Julie Bérès interroge ici les clichés liés au statut de mâle dominant. Entre premières expériences, découverte de la sexualité, peur de sortir du rang, peur du regard des autres et projection dans l’avenir, ces jeunes hommes nous livrent un témoignage poignant de la masculinité d’aujourd’hui et de demain.

Conception et mise en scène Julie Berès / Écriture et dramaturgie Kevin Keiss, Lisa Guez et Julie Berès avec la collaboration d’Alice Zeniter / Avec Bboy Junior (Junior Bosila), Natan Bouzy, Charmine Fariborzi, Alexandre Liberati, Tigran Mekhitarian, Djamil Mohamed, Romain Scheiner, Mohamed Seddiki / Chorégraphe Jessica Noita / Accompagnatrice de tournée Alice Gozlan et Béatrice Chéramy / Création lumière Kélig Le Bars / Création son et musique Colombine Jacquemont / Assistant à la composition Martin Leterme / Scénographie Goury / Création costumes Caroline Tavernier et Marjolaine Mansot / Régie générale création Quentin Maudet / Régie plateau création Dylan Plainchamp / Décor Atelier Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique-Nantes / Régie générale tournée Loris Lallouette / Régie son Haldan de Vulpillières / Régie plateau tournée Amina Rezig et Florian Martinet

