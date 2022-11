Bal Mozaïc FolkEst La Tendresse, Coopérative culturelle, Montpellier (34)

avec Azimuts et Azirine La Tendresse, Coopérative culturelle, Montpellier (34) 80, Impasse Flouch La Tendresse, Coopérative culturelle, 34070 Montpellier, France [{« link »: « https://lite.framacalc.org/bal-mozaic-folkest-9x6b »}, {« link »: « mailto:azimuts.zic@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39417 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Azirine vous propose un dimanche chaleureux Pour saluer les premiers frimas par un* voyage en deux temps… *Inscription sur :* https://lite.framacalc.org/bal-mozaic-folkest-9x6b ou à défaut par mail : azimuts.zic@gmail.com De 14H à 17H un atelier de danses collectives faciles à dominante de l’Est par delà les frontières.**En première partie seront vues ou revues des danses déjà abordées lors de notre tendre rencontre du 25 septembre ; En deuxième partie, d’autres danses seront proposées à l’apprentissage.

De 17H30 à 20H30, un « bal Mozaïc FolkEst » où seront à l’honneur, entre autres, les danses vues l’après-midi. Et … PAF ! 10€ pour l’atelier 10€ pour le Bal Et 15€ Atelier + bal Azirine ??* Azimuts et Catherine… Une complicité de plusieurs années, une synergie joyeuse et attentive pour accompagner vos oreilles et vos pas. Les notes subtiles de l’accordéon de Didier -allias Azimuts- s’envoleront avec vous pour un voyage vers le Grand Est, des branles aux danses balkanes d’Israël, jalonné d’escales dans le monde du Bal Trad. Catherine, immergée dans le milieu de la danse traditionnelle depuis l’adolescence, vous transportera avec un plaisir contagieux et une pédagogie éprouvée dans des cercles magiques, des farandoles heureuses, des lignes sautillantes, entraînée par Didier et ses soufflets. source : événement Bal Mozaïc FolkEst publié sur AgendaTrad

