La Tendresse Brest, 7 avril 2022, Brest.

La Tendresse La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest

2022-04-07 – 2022-04-07 La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

Brest Finistère

La Tendresse. Sous ce titre se cache le deuxième volet d’un diptyque initié avec Désobéir et qui, après avoir donné la parole aux femmes, s’interroge cette fois sur la construction de la masculinité. Qu’est-ce qu’être un mec bien ? En quoi consiste la virilité ? Comment se défaire des clichés liés à la masculinité ? Ce sont quelques-unes des questions qui traversent La Tendresse, la nouvelle création de Julie Berès. À partir de témoignages de jeunes hommes de différents horizons géographiques et sociaux, la metteuse en scène imagine un spectacle frénétique et rythmé comme une battle où les protagonistes s’affrontent avec leurs mots et leurs corps. Une approche très visuelle pour faire de ce spectacle une ode à la liberté, à la joie, à la possibilité de choisir son destin.

INFOS PRATIQUES

La Maison du Théâtre

Durée : 1h15

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/La-tendresse.html

La Tendresse. Sous ce titre se cache le deuxième volet d’un diptyque initié avec Désobéir et qui, après avoir donné la parole aux femmes, s’interroge cette fois sur la construction de la masculinité. Qu’est-ce qu’être un mec bien ? En quoi consiste la virilité ? Comment se défaire des clichés liés à la masculinité ? Ce sont quelques-unes des questions qui traversent La Tendresse, la nouvelle création de Julie Berès. À partir de témoignages de jeunes hommes de différents horizons géographiques et sociaux, la metteuse en scène imagine un spectacle frénétique et rythmé comme une battle où les protagonistes s’affrontent avec leurs mots et leurs corps. Une approche très visuelle pour faire de ce spectacle une ode à la liberté, à la joie, à la possibilité de choisir son destin.

INFOS PRATIQUES

La Maison du Théâtre

Durée : 1h15

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest

dernière mise à jour : 2021-10-21 par