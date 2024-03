La Tendresse Angers, lundi 17 juin 2024.

Un spectacle en triptyque avec Désobéir et Interruption

Le spectacle Désobéir, que nous avons créé en novembre 2017, interrogeait la façon dont, en disant non , des jeunes femmes issues de la deuxième ou troisième génération d’immigration en France, ouvraient leur voix · voie, s’inventaient, en-dehors des injonctions familiales, sociales ou traditionnelles.

Pour La Tendresse, nous sommes allés à la rencontre de jeunes hommes, pour questionner chacun sur son

lien au masculin et à la virilité à travers différentes sphères intimes et sociales, la famille, la sexualité, le monde du travail, la justice, la projection dans l’avenir… Nous souhaitons raconter l’histoire de ces hommes

qui se débattent avec les clichés du masculin, les injonctions de la société, les .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-17 21:30:00

fin : 2024-06-17

Cloître Toussaint

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@anjou-theatre.fr

