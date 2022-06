La tendresse, 28 janvier 2023, .

La tendresse



2023-01-28

4 15 Originaires du Congo ou de la Picardie, du break, du hip hop ou de la danse classique, tous, à leur manière, font bouger les lignes d’une identité

d’homme fondée sur la performance, la force, la domination de soi et des autres. Le spectacle est pensé comme un « battle » : entre tchatche et bagarre, huit danseurs comédiens issus de cultures, de milieux sociaux, de religions et de formations artistiques différentes, dessinent le portrait croisé d’une génération qui s’interroge face aux codes du patriarcat et s’oppose aux modèles qu’on lui propose.

Après Désobéir qui suivait l’émancipation de quatre jeunes femmes issues de l’immigration, Julie Berès se place du côté de jeunes hommes qui ont fait le choix de s’opposer aux injonctions de la virilité. La Tendresse interroge avec nuance l’identité masculine à l’heure de #MeToo. Passionnant, jubilatoire et émouvant.

La Tendresse réunit sur le plateau des jeunes hommes qui, par la parole ou la danse, viennent raconter leurs parcours, leur intimité, leur rage et leurs combats

