Visite guidée la Templerie à St Hilaire du Maine
Samedi 16 septembre, 14h30
La Templerie St Hilaire du Maine 53380

3 propositions:

A 14h30, randonnées de 4km de la Templerie vers St Hilaire du Maine par l’ancien chemin puis retour. Visite guidée de l’église de St Hilaire et passage devant la maison natale de la famille » de Cheverus ».

Tout l’après-midi , visite guidée de la Templerie

Exposition sur l'ancien chemin de fer qui passait sur la commune.

Fief templier du 13ème siècle il a conservé son église et la tour de la maison fort.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

