14 janvier 2023 : HK à la sauce belge, en concert à Temploux (BE)

Samedi 14 janvier 2023, 20h00
La Templerie des Hiboux
Rue Sainte Wivinne, 8 – 5020 Temploux
Temploux 5020 Namur Namur

Chanteur, écrivain, poète… HK, le raconteur d'histoires, nous embarque à chacune de ses créations dans un univers de résistance musicale, poétique et dansante, rêveuse et entraînante, combative autant que fraternelle. Il revient en Belgique en janvier 2023 pour une tournée cuisinée « à la sauce belge » ; une série de concerts acoustiques et intimistes, pour tout public, accompagné d'une belle équipe de musicien-nes belges : Lorcan Fahy au violon ainsi qu'à la mandoline, Pascal Chardome à la guitare, et Lolita Pariaud à l'accordéon.

Extraits vidéo :
https://fb.watch/gQu9YMo–A/
https://fb.watch/gQtZ3xC7NK/

Ils seront en concert le samedi 14 JANVIER 2023 à 20h00, à la Templerie des Hiboux.
Adresse : Rue Sainte Wivinne, 8 – 5020 Temploux – Belgique

Pour réserver vos places : https://shop.utick.be/?module=ACTIVITYSERIEDETAILS&pos=VIVREENFOL&s=E8BA901C-F43A-9EE2-4972-8F2B7FE7779C

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle
Bar chaleureux sur place :)
Réservations sur la billeterie en ligne ou par téléphone au 0484.853.212

