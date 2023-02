LA TEMPETE THEATRE DE LA HUCHETTE, 20 mai 2023, PARIS.

LA TEMPETE THEATRE DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 21:00 (2023-02-07 au ). Tarif : 31.9 à 31.9 euros.

THEATRE DE LA HUCHETTE présente ce spectacle Le dernier chef-d’oeuvre de Shakespeare dans une nouvelle version musicale. Un grand spectacle épique et poétique, du jamais vu à la Huchette ! Prospero, duc de Milan, est trahi par son frère et exilé avec sa fille Miranda sur une île déserte. Tirant de ses livres un pouvoir magique, il réduit en esclavage le monstrueux Caliban, et prend à son service Ariel, esprit du vent. Douze ans plus tard, alors que le navire de son frère passe à proximité, Prospero provoque une tempête pour le faire échouer sur l’île… Une oeuvre universelle sur le chemin de la vengeance au pardon.

THEATRE DE LA HUCHETTE PARIS 23, rue de la Huchette Paris

