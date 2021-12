La tectonique des plaques Les Étincelles du Palais de la découverte, 29 septembre 2021, Paris.

La tectonique des plaques

du mercredi 29 septembre au dimanche 28 novembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 12 ans La surface de la Terre est un véritable puzzle de ‘minces’ plaques rocheuses rigides. Elles se déplacent et modifient lentement, mais en permanence, la géographie. La tectonique des plaques explique leurs mouvements, la formation des chaînes de montagnes et des océans, la localisation du volcanisme et des séismes.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

