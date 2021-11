La technologie FROGANS prête à prendre son envol ? Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, 1 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

La technologie FROGANS prête à prendre son envol ?

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, le mercredi 1 décembre à 09:00

Le Web, que nous connaissons et utilisons au quotidien, n’est qu’une des multiples facettes de l’Internet. A ses côtés pourrait prospérer une nouvelle interface, FROGANS, qui repose sur un langage de balisage similaire au HTML, baptisé FSDL (pour Frogans Slide Description Language). C’est un nouveau standard d’expression sur Internet pour publier des contenus et des services à travers un nouveau type de sites radicalement différents et complémentaires des sites Web, les sites Frogans. Les sites Frogans flottent sur l’écran en restant au-dessus des autres fenêtres. Ils ont une forme totalement libre. Il n’y a pas de technologie apparente. Ils assurent une protection de la vie privée, une sécurité des utilisateurs et un respect de l’environnement. Frogans sera au Web ce que la messagerie instantanée est à l’e-mail. Les sites Frogans seront radicalement différents des sites Web. Alexis Tamas et Amaury Grimbert, fondateurs et dirigeants de F2R2, société gestionnaire du registre central des adresses Frogans, présenteront cette nouvelle technologie, visuellement proche des widgets mais techniquement plus aboutie. ### Déroulé * 09h00 Accueil café * 09h30 Mot d’introduction * 09h40 Présentation de la technologie Frogans par Alexis TAMAS, cofondateur et Président de F2R2 et/ou Amaury Grimbert * 10h15 Questions / réponses * 10h45 Mot de conclusion * [**Plus d’infos sur la technologie Frogans**](https://f2r2.fr/)

Sur inscription

En 2022, la technologie Frogans, développée par une entreprise française, sera officiellement lancée. Une nouvelle vision d’Internet.

Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux 62 rue du général Leclerc Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T11:00:00