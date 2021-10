Saint-Jean-de-Braye Théâtre Clin d'Oeil Loiret, Saint-Jean-de-Braye La technique vocale des émotions Théâtre Clin d’Oeil Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

La technique vocale des émotions Théâtre Clin d’Oeil, 5 février 2022, Saint-Jean-de-Braye. La technique vocale des émotions

du samedi 5 février 2022 au dimanche 6 février 2022 à Théâtre Clin d’Oeil

Animé par Alexandre WALLON Au quotidien, nous savons tous faire entendre notre colère, notre joie, notre tristesse. Cela ne veut pas dire que nous savons faire entendre notre voix, mais simplement que nos émotions y transparaissent… sans que nous en soyons maîtres. Sur scène, jouer ces mêmes émotions avec la même justesse peut-être beaucoup plus difficile. Pendant deux jours, nous essaierons de comprendre quelles sont les ficelles sur lesquelles il faut tirer pour faire sortir les bonnes émotions et comment les doser. Nous apprendrons quelques exercices pour utiliser la voix en faisant le bon effort au bon endroit au bon moment.

sur inscription, 60€ par personne

Apprendre à utiliser sa voix Théâtre Clin d’Oeil 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T16:00:00;2022-02-06T10:00:00 2022-02-06T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Théâtre Clin d'Oeil Adresse 12 rue de la république 45800 Saint-Jean de Braye Ville Saint-Jean-de-Braye lieuville Théâtre Clin d'Oeil Saint-Jean-de-Braye