LA TAVERNE / Festival Berlioz La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

LA TAVERNE / Festival Berlioz La Côte-Saint-André, 25 août 2022, La Côte-Saint-André. LA TAVERNE / Festival Berlioz Cour du Château Louis XI 23 rue des remparts La Côte-Saint-André

2022-08-25 23:00:00 23:00:00 – 2022-08-25 Cour du Château Louis XI 23 rue des remparts

La Côte-Saint-André Isère Sous les arcades du Château Louis XI, la Taverne invite à prolonger la soirée entre amis autour d’un verre et d’une assiette de produits locaux, au son des musiques populaires. Cour du Château Louis XI 23 rue des remparts La Côte-Saint-André

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Côte-Saint-André Autres Lieu La Côte-Saint-André Adresse Cour du Château Louis XI 23 rue des remparts Ville La Côte-Saint-André lieuville Cour du Château Louis XI 23 rue des remparts La Côte-Saint-André Departement Isère

La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-cote-saint-andre/

LA TAVERNE / Festival Berlioz La Côte-Saint-André 2022-08-25 was last modified: by LA TAVERNE / Festival Berlioz La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André 25 août 2022 Isère La Côte-Saint-André

La Côte-Saint-André Isère