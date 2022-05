LA TAVERNE / Festival Berlioz La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

LA TAVERNE / Festival Berlioz La Côte-Saint-André, 19 août 2022

2022-08-19 23:00:00

Sous les arcades du Château Louis XI, la Taverne invite à prolonger la soirée entre amis autour d'un verre et d'une assiette de produits locaux, au son des musiques populaires.

