LA TAVERNE / Festival Berlioz

LA TAVERNE / Festival Berlioz, 26 août 2022, . LA TAVERNE / Festival Berlioz

2022-08-26 23:00:00 23:00:00 – 2022-08-26 Sous les arcades du Château Louis XI, la Taverne invite à prolonger la soirée entre amis autour d’un verre et d’une assiette de produits locaux, au son des musiques populaires. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville