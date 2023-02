Scène ouverte et Jam session La Taverne de Terre & Vert, 30 mars 2023, Marseille.

Entrée libre

♫♫♫

La Taverne de Terre & Vert 36 Rue de la Paix Marcel Paul, Marseille, 13001

A partir du jeudi 20 octobre et tous les jeudis, un nouveau lieu #musical nous ouvrira ses portes de 19h à minuit :

La Taverne Terre et Vert

(en collaboration avec le Restaurant l’inattendu)

Cours d’Estienne d’Orves / Vieux port

Au programme :

#Scène ouverte de 19h à 21h ( modulable)

#Jam Session de 21h à 00h00

Pour les #scènes ouvertes, si vous désirez présenter vos projets musicaux et #artistiques, envoyez un descriptif de votre groupe et de ses musiciens à :

thierry.nouar@gmail.com

Sur place une #batterie acoustique et une sono seront disponibles.

Pour vos papilles :

La Taverne Terre et Vert et la cheffe de cuisine du restaurant l’Inattendu vous feront découvrir de succulents plats.

Cliff gérant et passionné de la bonne table, vous partagera sa passion pour le Vin et vous proposera également une sélection originale et raffinée de bières, le tout également accompagné d’un grand choix de charcuteries, fromages et tapas.

Au plaisir de partager de bonnes vibes musicales dans ce cadre exceptionnel .

Entrée #gratuite

Venez nombreux.

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter Thierry.

thierry.nouar@gmail.com



