Vincent Strazzieri Trio La Taverne de Terre & Vert Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Vincent Strazzieri Trio La Taverne de Terre & Vert, 10 février 2023, Marseille. Vincent Strazzieri Trio Vendredi 10 février, 20h30 La Taverne de Terre & Vert

5€

♫JAZZ♫ La Taverne de Terre & Vert 36 Rue de la Paix Marcel Paul, Marseille, 13001 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Vincent, pianiste multi-instrumentiste, se produit aussi bien dans la capitale que dans le sud de la France.

Il a eu la chance et l’honneur de partager la scène avec des musiciens internationaux tels que Johnny Griffin, Jerry Bergonzi, LA VELLE, Ben Aronov, Cécile MC LORIN SALVANT, Rémi Vignolo, Hugo Lippi , “PLUME”, Michael Cheret, Eric Le Lan, Jean-Pierre Arnaud, Olivier Temime…

Le trio de Vincent Strazzieri a vu le jour en 2010 avec l’enregistrement de leur premier album : Tom’s first steps. Mais leur amitié et leurs nombreuses collaborations musicales vont bien au-delà de cela. Le répertoire est un patchwork d’arrangements de standards et de compositions personnelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:30:00+01:00

2023-02-10T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Taverne de Terre & Vert Adresse 36 Rue de la Paix Marcel Paul, Marseille, 13001 1er Arrondissement Ville Marseille lieuville La Taverne de Terre & Vert Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Taverne de Terre & Vert Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Vincent Strazzieri Trio La Taverne de Terre & Vert 2023-02-10 was last modified: by Vincent Strazzieri Trio La Taverne de Terre & Vert La Taverne de Terre & Vert 10 février 2023 La Taverne de Terre & Vert Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône