Salmiya La Taverne de Terre & Vert, 3 décembre 2022, Marseille.

3€

♫SOUL REGGAE♫

La Taverne de Terre & Vert 36 Rue de la Paix Marcel Paul, Marseille, 13001 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

De la soul et du reggae Samedi 3 décembre à la Taverne. Quel plaisir de diversifier les styles de musique, toujours découvrir de nouveaux groupes et partager encore et toujours avec eux, leur #univers.

N’oubliez pas de réserver !! (06 17 70 12 01 ou par mail sur info@latavernede-terre-et-vert.fr)

Salmiya signifie « Pacifique » en arabe; c’est l’essence du message de ce groupe marseillais qui allie soul et reggae avec un dénominateur commun: le « Groove ».

Jenna HK (chanteuse et pianiste), Amandine Aguado (bassiste), Simo Elhamzaoui (guitariste) et Thierry Nouar (batteur) revisitent les monuments de la soul et du reggae à leur sauce, et vous feront découvrir leurs compositions originales issues du mélange de leurs influences.



