3€

♫MUSIQUE BRÉSILIENNE♫ La Taverne de Terre & Vert 36 Rue de la Paix Marcel Paul, Marseille, 13001 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:info@latavernede-terre-et-vert.fr »}] Ambiance Brésilienne à la Taverne vendredi 2 décembre prochain avec un trio détonnant !!

L’occasion de découvrir notre sélection de vins de la région et de déguster une planche de #charcuterie, de #fromage ou encore de déguster les bons plats de @linattendurestaurant

N’oubliez pas de réserver !! (06 17 70 12 01 ou par mail sur info@latavernede-terre-et-vert.fr)

Céline Bénichou s’est passionnée de musiques #brésilienne, de world musique et de #jazz tout au long de ses voyages à travers le monde. C’est à Marseille qu’elle décida enfin de poser ses valises et de monter un trio avec lequel, elle nous fera voyager à son tour …

