♫♫♫ La Taverne de Terre & Vert 36 Rue de la Paix Marcel Paul, Marseille, 13001 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:info@latavernede-terre-et-vert.fr »}] Réunis autour de l’amour de la musique vibrante, Sébastien Alquier (contrebasse), Paul Alberto (cajon) et Jonathan Azeroual (guitare/chant) offrent un répertoire aux multiples inspirations.

N’oubliez pas de réserver !! (06 17 70 12 01 ou par mail sur info@latavernede-terre-et-vert.fr)

De Tom Waits à Luz Casal, en passant par The Doors ou Stevie Wonder, le trio «2 gars et un indien» partage les chansons qui le touche et il les revisite avec intensité.

Dans une acoustique intime, le jazz, le blues et la folk s’entremêlent, dans leurs nuances autant que dans leurs emballements !

