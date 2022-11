Nazar Khan La Taverne de Terre & Vert, 25 novembre 2022, Marseille.

Nazar Khan Vendredi 25 novembre, 21h00 La Taverne de Terre & Vert

3€

La Taverne de Terre & Vert 36 Rue de la Paix Marcel Paul, Marseille, 13001 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

C’est avec plaisir et beaucoup de hâte que nous retrouverons Nazar Khan à la Sitar ce 25 novembre prochain à la Taverne de @terre.et.vert sur le Cours d’Estienne d’Orves.

N’oubliez pas de réserver !! (06 17 70 12 01 ou par mail sur info@latavernede-terre-et-vert.fr)

Vendredi 25 novembre 2022, Nazar Khan, #Sitariste au talent incomparable, issu d’une grande famille du Rajasthan (Devas), se représentera sur la scène de la taverne de Terre et Vert Cours d’Estienne d’Orves, à côté du #vieuxport.

Formé à la #musique classique #indienne par son père, le joueur de tabla Ustad

Abdul Aziz Khan, dès l’âge de 3 ans, Nazar Khan renforce ses connaissances pratiques et théoriques en étudiant la Musicologie à l’Université des Arts du Rajasthan, aux côtés des maitres Geet Sudha Parik, Shree Mohan Mathur, et

Nayan Ghosh.

En Inde, il a joué dans différents groupes, dont les Dunes of Rajasthan (fusion des musiques classique, folk rajasthani et Bollywood), avec qui il termine demi-finaliste de la saison 3 de l’émission télévisée India’s Got Talent, en 2011. A l’international, il a notamment été musicien résident à l’Armani Hotel, installé dans la tour Burj Khalifa de Dubaï.

En France, il joue régulièrement pour l’Ambassade de l’Inde et l’Unesco, au festivalsonsdulub , ou encore au festival de Martigues, et met en place différents projets autour de l’Inde en collaboration avec la mjcmartigues .



