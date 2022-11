Route 70 La Taverne de Terre & Vert, 19 novembre 2022, Marseille.

Route 70 Samedi 19 novembre, 21h00 La Taverne de Terre & Vert

3€

La Taverne de Terre & Vert 36 Rue de la Paix Marcel Paul, Marseille, 13001 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vous les connaissez, nous les adorons, le retour de « Route 70 » à la Taverne était attendu. Ce duo est composé de Jean (voix et guitare) et Alain (guitare et voix). Deux musiciens très appréciés de la région marseillaise.

Ils ont participé et participent encore à de nombreuses formations. On peut citer «Quartiers Nord» ou les «Godfathers»…

Un répertoire basé sur les grands classiques du Blues et du Rock des années 60 et 70 principalement.

Une voix puissante et chaude, un jeu de guitare technique et inspiré, le tout avec simplicité et élégance.



