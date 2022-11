Estéphane La Taverne de Terre & Vert Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ La Taverne de Terre & Vert 36 Rue de la Paix Marcel Paul, Marseille, 13001 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:info@latavernede-terre-et-vert.fr »}] Estephane, chanteur solo, une guitare électrique, quelques boucles organisées avec UN GROS pedalBoard et surtout de la proximité.

Il a des histoires à raconter à l’oreille de ceux qui veulent bien l’écouter.

Un Style Pop-Rock où il évite d’être trop propre.

Essentiellement de la Chanson Française, une musique pour déguiser quelques poésies et porter sa voix.

N’oubliez pas de réserver !! (06 17 70 12 01 ou par mail sur info@latavernede-terre-et-vert.fr)

