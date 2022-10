Julien Brunetaud et Patrick Ferné La Taverne de Terre & Vert Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Julien Brunetaud et Patrick Ferné La Taverne de Terre & Vert, 21 octobre 2022, Marseille. Julien Brunetaud et Patrick Ferné Vendredi 21 octobre, 20h30 La Taverne de Terre & Vert ♫♫♫ La Taverne de Terre & Vert 36 Rue de la Paix Marcel Paul, Marseille, 13001 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:info@latavernede-terre-et-vert.fr »}] Ce vendredi 21 octobre, c’est un duo piano contrebasse avec Julien Brunetaud et Patrick Ferné sur la scène de la Taverne de terre.et.vert !!

Un concert intimiste de #jazz, du bon #vin, des planches de #charcuterie… Tout ce qu’il faut pour passer un agréable moment !

N’oubliez pas de réserver !! (06 17 70 12 01 ou par mail sur info@latavernede-terre-et-vert.fr)

Hâte d’avoir vos retours sur cette soirée !

Julien Brunetaud est pianiste virtuose de jazz et de blues, il a commencé son parcours musical en tournant auprès de grands tels que : Nico Wayne, BB King, Joe Louis Walker . Depuis il a creusé son propre sillon et a remporté le prix de la Révélation Blues en 2002 et le prix de meilleur pianiste Blues européen en 2005.Il sera ici accompagné par Patrick Ferné, contrebassiste éclectique au drive solide ( Kabbalah, BÖGÖ, PinkNoColor ) qui a effectué plusieurs tournées internationales. Aussi, il a pu accompagner des artistes aussi divers que Erik Truffaz, Hugh Coltman, Keith Copeland.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T20:30:00+02:00

2022-10-21T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Taverne de Terre & Vert Adresse 36 Rue de la Paix Marcel Paul, Marseille, 13001 1er Arrondissement Ville Marseille lieuville La Taverne de Terre & Vert Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Taverne de Terre & Vert Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Julien Brunetaud et Patrick Ferné La Taverne de Terre & Vert 2022-10-21 was last modified: by Julien Brunetaud et Patrick Ferné La Taverne de Terre & Vert La Taverne de Terre & Vert 21 octobre 2022 La Taverne de Terre & Vert Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône