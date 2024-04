La Tatihougue Saint-Vaast-la-Hougue, samedi 6 juillet 2024.

La Tatihougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche

La Tatihougue est une course de swimrun en binôme alliant natation en eau libre et course à pied entre Saint-Vaast-la-Hougue et l’île Tatihou.

Cette édition 2024 sera inédite puisqu’elle se déroulera à la tombée de la nuit !

Site de la Hougue

La Tatihougue est une course de swimrun en binôme alliant natation en eau libre et course à pied entre Saint-Vaast-la-Hougue et l’île Tatihou.

Cette édition 2024 sera inédite puisqu’elle se déroulera à la tombée de la nuit !

Site de la Hougue .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 18:00:00

fin : 2024-07-06 23:00:00

Route de la Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie gevrard@gmail.com

L’événement La Tatihougue Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Cotentin Le Val de Saire