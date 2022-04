La Tatihougue, 9 juillet 2022, .

La Tatihougue

2022-07-09 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-09 21:00:00 21:00:00

La Tatihougue est une épreuve de SwimRun, il s’agit d’une discipline sportive où il faut enchaîner les portions de course à pied et de natation. Le cadre de la baie de Saint-Vaast-La-Hougue permet aux participants de découvrir la tour de la Hougue ainsi que l’ile Tatihou et d’autres chemins typiques du Val de Saire.

Pour cette édition 2022, il y aura trois distances : 28, 14 et 6 kms dont une épreuve étant le support du championnat de France.

La Tatihougue est une épreuve de SwimRun, il s’agit d’une discipline sportive où il faut enchaîner les portions de course à pied et de natation. Le cadre de la baie de Saint-Vaast-La-Hougue permet aux participants de découvrir la tour de la Hougue…

+33 6 72 64 69 81

La Tatihougue est une épreuve de SwimRun, il s’agit d’une discipline sportive où il faut enchaîner les portions de course à pied et de natation. Le cadre de la baie de Saint-Vaast-La-Hougue permet aux participants de découvrir la tour de la Hougue ainsi que l’ile Tatihou et d’autres chemins typiques du Val de Saire.

Pour cette édition 2022, il y aura trois distances : 28, 14 et 6 kms dont une épreuve étant le support du championnat de France.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par