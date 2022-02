La Tartine de Proust Base de loisirs de La Rincerie La Selle-Craonnaise Catégories d’évènement: La Selle-Craonnaise

Mayenne

La Tartine de Proust Base de loisirs de La Rincerie, 18 juin 2022, La Selle-Craonnaise. La Tartine de Proust

Base de loisirs de La Rincerie, le samedi 18 juin à 11:00

La Tartine de Proust nous replonge en enfance. Qui n’a jamais mangé sa tartine beurre-chocolat ? La machine à tartiner du sacré bricoleur Damien Desmaires est là pour y remédier et réveiller nos souvenirs. Vous reprendrez bien une tartine ? En continu de 11h à 18h

Gratuit

Petite parenthèse enchantée au moment du goûter Base de loisirs de La Rincerie la Selle-Craonnaise La Selle-Craonnaise Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T11:00:00 2022-06-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Selle-Craonnaise, Mayenne Autres Lieu Base de loisirs de La Rincerie Adresse la Selle-Craonnaise Ville La Selle-Craonnaise lieuville Base de loisirs de La Rincerie La Selle-Craonnaise Departement Mayenne

Base de loisirs de La Rincerie La Selle-Craonnaise Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-selle-craonnaise/

La Tartine de Proust Base de loisirs de La Rincerie 2022-06-18 was last modified: by La Tartine de Proust Base de loisirs de La Rincerie Base de loisirs de La Rincerie 18 juin 2022 Base de loisirs de La Rincerie La Selle-Craonnaise La Selle-Craonnaise

La Selle-Craonnaise Mayenne