La Tarentelle en concert Champagnole, 3 juin 2022, Champagnole. La Tarentelle en concert Rue de l’Égalité Oppidum Champagnole

2022-06-03 – 2022-06-03 Rue de l’Égalité Oppidum

Champagnole Jura 10 EUR Chorale de chansons contemporaines.

Chorale de chansons contemporaines.

Enfants et ados – Adultes. Billetterie sur place ou auprès des choristes.

Enfants et ados – Adultes. Billetterie sur place ou auprès des choristes. Rue de l’Égalité Oppidum Champagnole

