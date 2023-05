La Taquinerie et Noir Vidéo – Marcel Reste Assis Bar à Bulles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La Taquinerie et Noir Vidéo – Marcel Reste Assis Bar à Bulles, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Une expérience immersive, sensorielle et décalée de la fête électronique. La Taquinerie est un collectif composé de 3 DJs résidentes, qui organise des événements de musique électronique axés sur la parité, l’émergence, la découverte de lieux insolites et l’exploration de nouveaux formats. La Taquinerie est née à Paris en juillet 2021. Marcel reste assis propose de décaler l’expérience totale de la fête électronique, dans une scénographie qui brouille les frontières entre artistes et publics, en invitant les participants à s’asseoir ou s’allonger afin de s’immerger dans leurs sensations sonores, visuelles et corporelles. Musicalement, Marcel reste assis explore les domaines de l’ambient et de l’électronique downtempo, rarement entendues en club. L’installation vidéo du collectif Noir Vidéo associant projection et écrans de télévision cathodiques permet une immersion à 360°. Bar à Bulles 4 Cité Véron 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/le-bar-a-bulles/

