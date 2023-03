La rentrée du Vignoble à Vélo La Tannerie Le Loroux-Bottereau Catégories d’Évènement: Le Loroux-Bottereau

La rentrée du Vignoble à Vélo La Tannerie, 3 septembre 2023, Le Loroux-Bottereau. La rentrée du Vignoble à Vélo Dimanche 3 septembre, 09h00 La Tannerie Entrée libre Du vélo et des animations gratuites pour toute la famille !

La Communauté de Communes Sèvre et Loire vous donne rendez-vous, entre amis ou en famille, pour la rentrée du Vignoble à Vélo le dimanche 3 septembre 2023. Le circuit vélo d’environ 20 km vous emmènera à la découverte des richesses du territoire autour du Loroux-Bottereau. Une multitude d’animations sont au programme : concerts, chasse au trésor, activités sportives, découverte nature… tout en profitant des dégustations des produits locaux !

Restauration sur place. La Tannerie Rue des Moulins 44430 Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T09:00:00+02:00 – 2023-09-03T17:00:00+02:00

