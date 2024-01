LES TAMBOURS DU BRONX LA TANNERIE Bourg En Bresse, dimanche 24 mars 2024.

LES TAMBOURS DU BRONX (W.O.M.P. SHOW MÉTAL) 1RE PARTIEDIMANCHE 24 MARS 2024 – 18h Les Tambours du Bronx est un groupe français de percussion industrielle qui s’est formé en 1987 à Varennes-Vauzelles, en France. Ils ont commencé avec des bidons d’huile et des manches de pioche, et leur approche était de partir de la racine. Ils ont trouvé leur tempo dans le rythme de l’usine et des ateliers, et leur musique est issue de leur matière première, le métal. Ils ont joué dans le monde entier et ont partagé la scène avec des artistes célèbres. La musique du groupe mêle rock, indus, techno et afrobeat et fusionne des sons synthétiques et des samples. L’impact du groupe est retentissant, et leur collaboration avec Sepultura est mise en valeur sur leur album « Metal Veins, Alive at Rock in Rio ». En 2018, ils ont sorti leur premier album de metal industriel, « Weapons of Mass Percussion (W.O.M.P) », qui a été salué par la critique. En juin 2023 ils ont sorti leur deuxième album de metal intitulé « Evilution », continuant à repousser les limites de l’expérimentation et de la créativité musicale.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 18:00

LA TANNERIE 123 PLACE DE LA VINAIGRERIE 01000 Bourg En Bresse 01