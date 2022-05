La Tanière du Dahu Festival Mauléon, 29 juillet 2022, Mauléon.

La Tanière du Dahu Festival Mauléon

2022-07-29 17:00:00 – 2022-07-30

Mauléon Deux-Sèvres Mauléon

25 EUR La Tanière c’est toujours cette magique mixture d’art, de musique et de bonne humeur, mais pas seulement… Cette année, pour attirer le dahu, nous tenons à mettre l’agriculture et les savoir-faire de notre bocage en avant. C’est pourquoi la Tanière accueillera à l’occasion du vendredi, un marché de producteurs et d’artisans locaux qui s’ajoutera à l’exposition d’art, déjà présente l’an passé. Et tout ça, au rythme de la musique, bien entendu !

La Tanière c’est plusieurs scènes aux univers variés. Sur scène vous pourrez retrouver des genres alternatifs allant de la dub à la techno ainsi que des styles musicaux beaucoup plus répandus du rock au ska en passant par de la musique vivante.

+33 6 67 46 43 99

Florian Gallou

