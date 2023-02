Prenez la Tangente ! La Tangente Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Un lieu à part, un collectif d'artistes et d'artisans, des savoir-faire d'exception.

La Tangente
32 rue de l'ermitage 78000 Versailles

Save the date !

Les ateliers d'artistes de La Tangente ouvrent leurs portes à l'occasion des JEMA (Journées Européennes des Métiers d'Art) les 1er et 2 avril 2023.

Les ateliers d’artistes de La Tangente ouvrent leurs portes à l’occasion des JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Art) les 1er et 2 avril 2023.

Cette année, venez découvrir nos artistes et artisans, résidents ou invités :

• Céline Bourdon – Céramique

• Pascale de Lataillade – Sculpture

• Sylvie Doagio – Création de bijoux

• Jors – Photographie / Mobilier en bois brûlé

• Anne-Sophie Larcena – Peinture

• Claire Mazurel – Création de luminaires

• Marin Nourry – Lutherie

Venez rencontrer ces artistes, découvrir leurs nouvelles œuvres, échanger sur leur démarche, leurs techniques et leur univers. L’occasion aussi de découvrir un lieu atypique à Versailles !

Bonne humeur et convivialité au programme.

