2022-05-26 – 2022-05-26 25ème édition de la rando cycliste La Talleyrand en Périgord et 1er rassemblement cyclotourisme féminin : cyclo (100 km-75 km-52 km-40 km) / VTT (40 km-20 km), VAE (25 km/h max) / marche 6 km ou 12 km).

Tarif unique 10 €. Gratuit féminines et enfant moins de 12 ans

Vélo Club Saint Léonnais 06 60 44 80 34 / 06 80 14 15 72 25ème édition de la rando cycliste La Talleyrand en Périgord et 1er rassemblement cyclotourisme féminin : cyclo (100 km-75 km-52 km-40 km) / VTT (40 km-20 km), VAE (25 km/h max) / marche 6 km ou 12 km).

Vélo Club Saint Léonnais 06 60 44 80 34 / 06 80 14 15 72

