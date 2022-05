La taille en vert Verger conservatoire de la Béjadière Saint-Jean-des-Ollières Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Animé par Christophe Gathier (CEN Auvergne). Dans le cadre d’une convention signée avec le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne, le verger de la Béjadière est intégré au réseau régional des vergers de sauvegarde et de promotion du patrimoine fruitier d’Auvergne. Les variétés plantées, traditionnellement cultivées en Auvergne, ont fait leurs preuves, tant par leurs qualités gustatives que dans leur adaptation aux différents terroirs auvergnats. La plupart des greffons viennent du verger de Tours-sur- Meymont. Christophe Gathier vous expose le travail réalisé sur ce verger et les variétés fruitières. Dans le cadre d’une convention signée avec le Conservatoire d’Espaces Naturels, le verger est intégré au réseau régional des vergers de sauvegarde et de promotion du patrimoine fruitier d’Auvergne. Verger conservatoire de la Béjadière saint jean des ollières Saint-Jean-des-Ollières Puy-de-Dôme

