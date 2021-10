Léognan Château Haut-Bailly Gironde, Léognan La taille de la vigne à Château Haut-Bailly Château Haut-Bailly Léognan Catégories d’évènement: Gironde

**Visite commentée hors les murs au domaine dans le cadre de l’exposition Paysans designers** Le Château Haut-Bailly réfléchit depuis toujours à la façon d’améliorer la qualité de ses vins tout en diminuant son impact environnemental. Depuis 2013, les vignerons de Haut-Bailly ont été formés à un mode de taille plus « doux » pour les pieds de vigne qui permet d’améliorer la longévité du vignoble et de préserver notamment le patrimoine unique de vieilles vignes, dont certains pieds atteignent 120 ans. Accompagné d’experts, vous découvrirez le domaine et la particularité de ces gestes. **Entrée libre sur présentation du billet d’entrée à l’exposition Paysans designers** **Sur réservation** 05 56 10 14 05 ou [[artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr](mailto:artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr)](mailto:artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr) En cas d’intempéries, date reportée au 11 décembre

2021-11-27T10:30:00 2021-11-27T12:30:00

