Saint-Dié-des-Vosges Vosges 29ème Salon de la Gastronomie et des produits fermiers du Massif Vosgien organisé par l’association Arial avec la Chambre d’Agriculture et la Ville de Saint-Dié-des-Vosges. La Table Vosgienne, c’est notre salon de l’agriculture à Saint-Dié et on en est très fiers ! ”

Le salon des petits producteurs du Massif Vosgien est ouvert. Il met à l’honneur les élixirs et breuvages du Massif (tout un programme…) Venez soutenir le réseau de ceux qui se battent au quotidien pour défendre une production agricole de qualité,

Restauration sur place. +33 3 29 52 66 41 Association Arial

