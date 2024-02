LA TABLE VOSGIENNE Rue du 11 Novembre 1918 Saint-Dié-des-Vosges, samedi 2 mars 2024.

Samedi

31ème Salon de la Gastronomie et des produits fermiers du Massif Vosgien organisé par l’Association de Relance des Initiatives Agricoles Locales.

Autour du thème Un terroir à déguster , plus d’une centaines d’agriculteurs et artisans locaux présenteront leurs produits et savoirs-faire aux visiteurs glaces, bonbons, pains, biscuits, miels, confitures, bières, vins, jus de fruits, plats cuisinés et fumés, viandes, charcuteries, fromages, épices, pâtes, escargots, savons, burgers… sont, de manière non exhaustive, ce qui sera à retrouver – et déguster – lors de cette édition 2024 de la Table Vosgienne, qui permettra à nouveau de promouvoir les agriculteurs et artisans du massif vosgien et leurs produits. Ce week-end agricole et artisanal sera également rythmé par des démonstrations culinaires, une exposition d’une mini-ferme, des animations diverses dont un atelier, ainsi que de la restauration sur place avec les Jeunes Agriculteurs.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-03 19:00:00

Rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

