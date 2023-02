LA TABLE VOSGIENNE espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Saint-Dié-des-Vosges 30ème Salon de la Gastronomie et des produits fermiers du Massif Vosgien organisé par l’association Arial avec la Chambre d’Agriculture et la Ville de Saint-Dié-des-Vosges.

Une trentaine d’agriculteurs et producteurs locaux seront présents pendant ces deux jours pour faire découvrir leur activité et leurs produits fermiers. Exposition d’une mini-ferme et ferme pédagogique.

Restauration sur place (burgers fermiers). +33 3 29 52 66 41

