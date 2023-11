Atelier 2tonnes à La Table des Matières Samedi 18 novembre 14h30 – 17h30 La Table des Matières Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le 18 novembre de 14h30 à 17h30, Camille aura le plaisir de faciliter un atelier 2tonnes pour Quatorziens en chemin à la ressourcerie culturelle La Table des Matières dans le cadre de la Semaine Européenne de Réductioon des Déchets.

Un atelier 2tonnes ? C’est l’atelier immersif et pédagogique qui permet de comprendre les solutions à apporter pour limiter le dérèglement climatique et passer à l’action. Il se complète bien à une fresque du climat, en se concentrant davantage sur les solutions à apporter et leur impact sur les empreintes carbones individuelles et collectives. Inscrivez-vous vite, l’atelier est gratuit, ouvert à toutes et tous, mais limité à 10 personnes !

La Table des Matières 51, rue de l'Abbé-Carton, 75014 Paris

