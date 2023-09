Atelier Fresque du climat La Table des Matières Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Atelier Fresque du climat Samedi 7 octobre, 14h30 La Table des Matières Sur inscription : contact.latabledesmatieres@gmail.com

Pour clôturer la Semaine européenne du développement durable, la Table des Matières et Quatorziens en chemin vous invitent à participer à un atelier sur la Fresque du Climat.

Pour agir, il faut comprendre. Depuis sa création en 2018, la Fresque du Climat est devenue l’outil de référence qui permet aux individus et aux organisations de s’approprier le défi de l’urgence climatique. L’atelier mobilise l’intelligence collective pour sensibiliser les participants aux changements climatiques. Son approche ludique et pédagogique permet à tous les publics de s’approprier le sujet des changements climatiques. Sans culpabiliser et par une compréhension partagée des mécanismes à l’œuvre, la Fresque engage les individus dans un échange constructif.

Gratuit sur inscription à : contact.latabledesmatieres@gmail.com

Si vous avez envie d’en organiser une dans vos locaux : quatorziensenchemin@gmail.com

Durée de l’atelier : 3h

La Table des Matières 51, rue de l'Abbé-Carton, 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:30:00+02:00

Climat ecologie