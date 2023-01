Atelier généalogie La Table des Matières Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Atelier généalogie La Table des Matières, 7 février 2023, Paris. Atelier généalogie 7 et 16 février La Table des Matières Atelier d’initiation à la généalogie animé par Martine : rechercher ses ancêtres grâce aux archives disponibles, aux bases de données sur Internet et aux logiciels de généalogie. La Table des Matières 51, rue de l’Abbé-Carton, 75014 Paris Paris 14e Arrondissement Paris 75014 Paris Île-de-France Atelier d’initiation à la généalogie animé par Martine (env. tous les 15 jours hors vacances scolaires) : rechercher ses ancêtres et retracer les étapes principales de leur vie grâce aux archives disponibles, aux bases de données sur Internet et aux logiciels de généalogie.

