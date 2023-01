Conversation espagnole La Table des Matières Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Conversation espagnole La Table des Matières, 1 février 2023, Paris. Conversation espagnole 1 – 15 février, les mercredis La Table des Matières Cet atelier hebdomadaire de conversation espagnole, animé par Marie-Ange, locutrice native de la langue, s’adresse à des personnes possédant déjà des bases en espagnol (niveau avancé). La Table des Matières 51, rue de l’Abbé-Carton, 75014 Paris Paris 14e Arrondissement Paris 75014 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T19:00:00+01:00

2023-02-15T20:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu La Table des Matières Adresse 51, rue de l'Abbé-Carton, 75014 Paris Paris 14e Arrondissement Ville Paris lieuville La Table des Matières Paris Departement Paris

La Table des Matières Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

