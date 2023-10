Coccodrillo Blues en diner concert à La Table des Copains La Table des Copains Jacou Jacou, 6 octobre 2023, Jacou.

Coccodrillo Blues en diner concert à La Table des Copains Vendredi 6 octobre, 19h30 La Table des Copains Jacou

Coccodrillo Blues en diner concert à La Table des Copains

Vendredi 6 Octobre 2023 à partir de 19h30

5 Avenue de Vendargues 34830 Jacou

Entrée libre – Réservation ☎️ 04 99 67 94 88

https://www.facebook.com/LaTableDesCopainsJacou

Coccodrillo Blues est un duo acoustique original (deux voix, guitare & harmonica).

Basé à Montpellier ils jouent du blues traditionnel, du folk-blues et du rock-blues.

la formation est composée de Nicola Marchi (Guitare & Chant), Christian Garcia (Krapot) Chant & Harmonica.

https://www.facebook.com/coccodrillo.blues

https://www.youtube.com/@coccodrilloblues

https://soundcloud.com/coccodrillo-blues

Suivez les crocodiles leur blues vous guidera à travers les marais…

La Table des Copains Jacou 5 Avenue de Vendargues 34830 Jacou Jacou 34830 Hérault Occitanie https://www.facebook.com/LaTableDesCopainsJacou [{« link »: « https://www.facebook.com/LaTableDesCopainsJacou »}, {« link »: « https://www.facebook.com/coccodrillo.blues »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Share your videos with friends, family, and the world », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Coccodrillo blues », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/qPlkgJlYMub3MwbBwjywlkg48dQF11d9qfyQcoxhZEXNMTt6gUtPJbEpcWX_abkAdgcz08HGooU=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCcwK_Cc3whv_K_qfn2u3zOg », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@coccodrilloblues »}, {« data »: {« author »: « Coccodrillo Blues », « cache_age »: 86400, « description »: « Acoustic fingerpicking – slide guitars and harp Duo. Traditional, R&B, Folk-Blues and Rock. », « type »: « rich », « title »: « Coccodrillo Blues », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-k5bm5qiynFjC3OGQ-E46LTA-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/coccodrillo-blues », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/coccodrillo-blues », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/coccodrillo-blues »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T19:30:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00

2023-10-06T19:30:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00

Coccodrillo Blues