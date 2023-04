Le 49-3ème bal sur la table La table des Ateliers, Castres (81), 21 avril 2023, .

Le 49-3ème bal sur la table Vendredi 21 avril, 19h00 La table des Ateliers, Castres (81) Prix libre

Vendredi 21 avril à 21h aux Ateliers à Castres c’est Bal trad onirique ! ✨Rémy Tatard à l’accordéon, Harmonium et cistre et Marion Carrouché à la voix, textes, chuintements et aux percussions.

Pour écouter album Aire Libre issu d’un concert Live ici: https://www.youtube.com/channel/UCaV-RBwXsEzH3fbvracYHKQEt scottish hipscot : https://youtu.be/JcHnmD3yPuY

Initiation aux danses (19h) et restauration sur place, venez nombreux poétiser, valser, tournoyer, célébrer avec nous !✨

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T19:00:00+02:00 – 2023-04-22T00:00:00+02:00

baltrad balfolk