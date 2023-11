Vendredis des Artistes – JocyJoyce La Table des Artistes Auterive, 24 novembre 2023, Auterive.

Vendredis des Artistes – JocyJoyce Vendredi 24 novembre, 21h45 La Table des Artistes

LA TABLE DES ARTISTES à AUTERIVE a le plaisir de retrouver pour le Repas-Spectacle des « Vendredis des Artistes »

le 24 Novembre 2023 l’ Artiste Auteure-Compositrice-Interprète JOCY JOYCE

Toujours EN LIVE elle proposera un programme de grands standards de chansons Françaises et Internationales et vous pourrez également apprécier certaines de ses compositions

De plus si vous le souhaitez une liste de chansons à la carte sera mis à votre disposition en début de soirée afin que vous puissiez choisir vos titres préférés

Le Concert débutera à partir de 21h45

Les Repas préparés par la Cheffe MURIEL seront servis dés 19h30

N’oubliez pas de réserver votre table au 05 32 58 00 99

Merci pour votre publication

La Table des Artistes Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:45:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

2023-11-24T21:45:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00